Jornal elege os jogadores mais apropriados para substituir Messi

Com a possível saída de Messi do Barcelona, o jornal espanhol Marca listou os jogadores mais apropriados para substituir o craque argentino. Para escolher os atletas, uma ferramenta de scouting analisou jogadores de nove ligas do mundo. O resultado? Neymar aparece na primeira colocação.

Para chegar até o nome do brasileiro, a ferramenta analisou as principais características de Messi. Entre elas, estão finalizações certas, precisão nos passes, gols, assistências e vitórias.

Outros nove jogadores aparecem na lista, sendo eles: Paulo Dybala (Juventus), Arrascaeta (Flamengo), Bruno Fernandes (Manchester United), Pizzi (Benfica), Serge Gnabry (Bayern), Riyad Mahrez (City), Jadon Sancho (Dortmund), Timo Werner (Chelsea) e Steve Berghuis (Feyenoord).

"Em métricas, Neymar é o que mais se assemelha na nossa seleção, embora as áreas de atuação do brasileiro (28 anos) sejam bem menores que as de Messi, (14%). Melhor que o argentino em termos de finalização (sem esquecer que joga na França) embora peque em assistências. Seu retorno seria um alívio para os fãs", disse o jornal.