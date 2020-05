Jornal escolhe Paquetá para a 'seleção das decepções' do futebol italiano

O jornal italiano Gazzetta dello Sport publicou nesta quinta-feira uma lista das contratações mais decepcionantes do futebol no país. Entre os escolhidos está o brasileiro Lucas Paquetá, do Milan.

O artigo reuniu transferências das duas últimas temporadas do futebol italiano e escolheu 11 jogadores. A justificativa para colocar Paquetá na lista foi a perda de espaço do jogador com os treinadores que vieram depois de Gennaro Gattuso.

Paquetá chegou ao Milan em 2018 e foi contratado por cerca de R$ 150 milhões na cotação da época. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em 19 partidas e não fez nenhum gol até o momento.

Confira a "seleção das decepções":

Goleiro: Meret (Napoli)

Lateral-direito: Spinazzola (Roma)

Zagueiros: Godín (Inter de Milão) e Vavro (Lazio)

Lateral-esquerdo: Barreca (Genoa)

Meio-campistas: Rabiot (Juventus), Pastore (Roma) e Lucas Paquetá (Milan)

Atacantes: Verdi (Torino), Sanchez (Inter de Milão) e Lozano (Napoli)