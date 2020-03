Jornal inglês diz que Juventus pode pagar quase meio bilhão de reais em Jesus

O futebol inglês parou por conta do novo coronavírus (COVID-19), mas o mercado da bola continua aquecido e as especulações não param. De acordo com o jornal Manchester Evening, Gabriel Jesus pode se tornar o mais novo companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo, na Juventus. A informação veio à tona, na semana seguinte em que Luca Toni, ídolo da Velha Senhora, afirmou que o brasileiro seria parceiro ideal de CR7.

Segundo a publicação, a Juve estaria disposta a gastar aproximadamente R$ 440 milhões para agregar o centroavante do Manchester City à sua equipe. Gabriel Jesus tem ganhado cada vez mais espaço no elenco principal de Pep Guardiola e tem vínculo junto ao clube de Manchester, até 2023.

O atacante tem sido escalado por Tite, técnico da seleção brasileira, com frequência e foi titular na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Ao todo, Jesus acumula 63 gols e 25 assistências, em 138 partidas, defendendo a camisa do Manchester City.