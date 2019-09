Jornal Peruano comete gafe ao usar Arena do Grêmio em capa sobre o Inter

O jornal peruano Dechalaca cometeu uma gafe em sua capa nesta terça feira. Ao estampar os jogadores do Internacional em comemoração na primeira página, em alusão a decisão da Copa do Brasil de logo mais, o jornal colocou como imagem de fundo a Arena do Grêmio, estádio do maior rival colorado.

A gafe foi notada de imediato por torcedores de Inter e Grêmio nas redes sociais. O jornal, além da confusão de estádios, destacou o protagonismo do maior ídolo do país, Paolo Guerrero, ao dizer que o atacante "buscará a virada no confronto para levantar seu primeiro título com a equipe de Porto Alegre".

O Inter e a final da Copa do Brasil também foram destaques em outros jornais do Peru. O periódico "Depor" trouxe em sua capa a foto de Paolo Guerrero com os dizeres "Dispara e campeão". O "El Bocón também colocou o atacante em sua primeira página com a manchete "A noite é minha".

Internacional e Athletico-PR decidem a Copa do Brasil na noite desta quarta feira ás 21h30 no Beira Rio, em Porto Alegre. O time gaúcho precisa vencer por 2 gols de diferença para reverter a vantagem de 1 a 0 obtida pelos paranaenses no primeiro jogo.