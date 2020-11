Jornal chama Cebolinha de 'jogador sem chama' e revela irritação de Jorge Jesus

O técnico do Benfica, Jorge Jesus, está irritado com a postura de Everton "Cebolinha", ex-Grêmio, dentro dos gramados. Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro foi responsabilizado por falhas que resultaram em dois gols da goleada por 3 a 0 sofrida diante do Boavista, pelo Campeonato Português.

"Internamente, Jesus exige mais do brasileiro, que já na pré-temporada mostrava algumas dificuldades para acompanhar os restantes companheiros de equipe. Depois, veio um pequeno problema físico que ainda atrasou mais a adaptação. Agora, mesmo já recuperado, Jesus continua sem conseguir retirar todo o potencial do internacional canarinho", conta o jornal português Correio da Manhã.

De acordo com a publicação, Cebolinha ainda não conseguiu se adaptar a realidade de treinos do Benfica e isso tem se refletido em seu rendimento. "Ele tem mostrado esporadicamente alguns rasgos de técnica, a principal imagem que fica, neste arranque, é a de um jogador sem chama", avalia o periódico, que ainda usa sua atuação diante do Boavista como exemplo.

"Esse cansaço ficou ainda mais patente. Ele fez o pênalti sobre Angel e, depois, no 2 a 0, não acompanhou o extremo que deu início à jogada do gol do hondurenho Elis", discorre a reportagem.

O Benfica volta a entrar em campo nesta quinta-feira diante do Rangers, em partida válida pela Liga Europa. Em seguida, no domingo, a equipe recebe o Braga e buscará voltar a liderança do torneio nacional.