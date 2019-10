Jornal português comete gafe e exibe foto de sósia de Gabigol em capa

O jornal português Correio da Manhã noticiou uma matéria do Flamengo comentando sobre a negociação do clube com Gabigol. O diário, porém, cometeu uma grande gafe ao exibir a foto do sósia do atacante rubro-negro na capa.

A foto que aparece na matéria é de "Gabigordo", famoso torcedor que sempre marca presença nos jogos do Flamengo. Nas redes sociais, a gafe do jornal português acabou virando piada.

O jornal português Correio da Manhã, de sábado, falou sobre o Gabigol... E botou a foto do GABIGORDO! pic.twitter.com/HItaQMPgZk — FutPapers (@futpapers) October 21, 2019

Brincadeiras à parte, o Correio da Manhã informou que o Flamengo está oferecendo cerca de R$ 101 milhões para a Inter de Milão com o objetivo de ficar em definitivo com o atleta, que está no clube por empréstimo até o final do ano.

Principal atleta do elenco atual de Jorge Jesus, Gabigol balançou as redes 33 vezes em 46 jogos. Atualmente ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols.