Jornalista apresenta Globo Esporte sem peruca por conscientização sobre câncer

Alice Bastos Neves, apresentadora do programa Globo Esporte no Rio Grande do Sul, tomou uma atitude inesperada para ajudar na campanha do 'Outubro Rosa', que visa conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama: acometida pela doença, a jornalista não irá usar perucas como vinha fazendo.

Alice foi diagnosticada com o câncer de mama no início de 2020 e atualmente está na fase final do tratamento, segundo o site globoesporte.com. A jornalista também irá produzir uma série de reportagens especiais com o nome de "vitórias".

"Por ter esse vivência pessoal recente, e por ser bem ligada à causa há alguns anos, achei que era essencial falar sobre isso também no Globo Esporte. Tanto no programa da TV, quanto nas redes sociais, mesmo que não pretenda ser uma referência nesse assunto, entendi que dividir a minha experiência era importante para muita gente. Tanto mulheres que viveram, ou estão vivendo esse momento, o mesmo diagnóstico, quanto seus amigos e familiares", escreveu Alice, em depoimento pessoal.

"Acredito que, quando me coloco na TV assim, posso incentivar outras mulheres a se sentirem mais confiantes consigo mesmas e mais fortes para encarar o tratamento e chegar à cura. Além disso, me ver ali com os cabelinhos recém-começando a crescer talvez faça muitas mulheres lembrarem da prevenção tão necessária sempre", complementou.

De acordo com a Rede Globo, a intenção da série de reportagens é " retratar mulheres que encontraram no esporte alguns exemplos e ajuda para encarar o tratamento para o câncer de mama com coragem e esperança, além de compartilhar as experiências da própria jornalista".