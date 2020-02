José Mourinho surpreende no Tottenham e faz uma 'autoentrevista'

O técnico José Mourinho, do Tottenham, surpreendeu os jornalistas durante entrevista coletiva em Londres nesta sexta-feira. Antes de responder aos questionamentos sobre o jogo do próximo domingo contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, o treinador português simulou em tom irônico as perguntas que ouviria e tratou logo depois de responder.

"Primeira pergunta: você está esperando algum jogador até o fim da janela de transferências? Primeira resposta: não", disse o técnico. Enquanto Mourinho fazia a interpretação, os jornalistas presentes à sala aguardavam a hora de iniciar as perguntas. Bem humorado, o português realizou a se mesmo mais outros dois questionamentos. Para completar, a primeira pergunta efetiva da entrevista foi justamente uma que o técnico havia feito a si mesmo. Todos os presentes riram.

No futebol brasileiro, a prática da "autoentrevista" teve um episódio notório em 2006, no Palmeiras. O então diretor de futebol do clube, Salvador Hugo Palaia, reuniu os jornalistas em um encontro em que ele mesmo perguntava e respondia sobre a possibilidade de saída do técnico da época, Marcelo Vilar.