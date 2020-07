José Mourinho vibra com briga entre colegas de time: 'Foi maravilhoso'

Ter presenciado dois colegas de time quase brigarem na saída para o intervalo não irritou o técnico José Mourinho. Pelo contrário. O treinador português do Tottenham disse nesta segunda-feira ter achado maravilhoso a discussão acalorada e a troca de empurrões entre o goleiro Lloris e o atacante Son durante a partida contra o Everton, pelo Campeonato Inglês. O desentendimento foi para o comandante um sinal de compromisso.

Mourinho disse após o jogo que nos últimos dias deu uma grande bronca no time pela sequência de maus resultados e queria justamente ver alguma postura nova. "Foi maravilhoso e, provavelmente, uma das consequências daquilo que falamos. Eu disse a eles que temos de ser mais abertos uns com os outros e não passivos nas relações que temos. Acho que os meus jogadores não são críticos o suficiente com eles próprios e pedi para serem mais exigentes", afirmou ao canal Sky Sports.

Pelo menos se no intervalo os dois jogadores quase brigaram, após o jogo os dois se abraçaram e comemoraram a vitória por 1 a 0. "Quem viu o último jogo, achou que seríamos um time que ficaria no meio da tabela, sem ambição. Nós falamos muito sobre isso nos últimos dias", disse Mourinho.