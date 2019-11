Jovem vence luta contra ao câncer e vive sonho de estrear pelo United

Max Taylor está relacionado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer para o jogo do contra o Astana e vive a expectativa de fazer sua estreia como profissional do Manchester United, em jogo válido pela Liga Europa. O que difere a história do jovem defensor a de outros tantos que sonham com uma carreira de sucesso é sua superação. Taylor foi diagnosticado com câncer há pouco mais de um ano e viveu uma dura batalha contra a doença nos últimos meses.

"Ole (Solskjaer) deu algumas oportunidades aos mais jovens de viajarem com a equipa principal e espero que alguns possam jogar. Nesta época no ano passado eu comecei a quimioterapia e não imaginava que agora estaria viajando com a equipe principal.", disse o atleta em entrevista ao site oficial do Manchester United.

Natural de Manchester, o zagueiro de 19 anos atua no United desde os 15. Em janeiro do ano passado, ele assinou seu primeiro contrato profissional e estava progredindo de forma natural em sua carreira até que teve que interromper sua trajetória nos gramados. Em outubro de 2018, Taylor foi diagnosticado com cancro nos testículos e já no mês seguinte começou um intenso tratamento de quimioterapia.

Em fevereiro, o United informou que o tratamento teve bons resultados e em março o jogador foi operado, em procedimento que demorou 5h30, para a retirada de seis nódulos. Novamente, tudo correu bem. Daí para frente, o futebol voltou a fazer parte de sua via.

Em maio, ele já voltou aos treinamentos para recuperar e forma física e quatro meses depois estava participando das atividades com seus companheiros. "Não importa qual o ambiente do jogo. Estar aqui é brutal. É um sonho que tenho desde que me lembro desde meu primeiro chute em uma bola."