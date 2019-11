Julio Cesar desmaia no segundo gol do Flamengo e repercute na web: 'ídolo'

Ídolo do Flamengo, o goleiro Julio Cesar acompanhou a conquista da Libertadores do time carioca no estádio Monumental, em Lima, no último sábado e não conseguiu segurar a emoção no momento do segundo gol do rubro-negro na vitória sobre o River Plate, da Argentina. Ele assistia ao jogo com Fred, do canal Desimpedidos, e antes de cair na arquibancada tentou segurar a camisa do apresentador.

Visivelmente emocionado, Julio Cesar chorou, abraçou Fred e disse: "Só acaba quando o juiz apita."

mermao o julio cesar desmaiou no apito final pqp ídolo pra caralho pic.twitter.com/S16OTwgD5S — BICAMPEÃO DA LIBERTADORES (@vinicerveira) November 25, 2019

A virada relâmpago do Flamengo contra o River Plate por 2 a 1 no final do segundo tempo causou euforia nos torcedores. Nas redes sociais o momento de emoção de Julio Cesar repercutiu. Muitos torcedores postaram o vídeo e comentaram que o jogador representou a torcida. "Julio Cesar desmaiando de emoção com o Flamengo campeão da libertadores. Me representa demais. Ídolo."

Julio Cesar desmaiando de emoção com o Flamengo campeão da libertadores Me representa demais. Ídolo ❤️ pic.twitter.com/8zGtRZerZA — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) November 25, 2019

Ainda não superei o Julio César desmaiando de emoção. Surreal — baixinha hepta e bi campeã (@laila_nicolini) November 25, 2019