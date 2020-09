Junior Baiano comentará jogo entre Flamengo e Del Valle no SBT

O ex-zagueiro Junior Baiano será um dos comentaristas pela transmissão do SBT da partida entre Flamengo e Independiente Del Valle. O duelo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O outro comentarista será Eugênio Leal, que foi "emprestado" pelo canal Fox Sports. Já o responsável por narrar o jogo será Luiz Alano.

Junior Baiano foi revelado pelo Flamengo na década de 1990. O SBT tem adotado a estratégia de convidar ex-jogadores para comentar nas transmissões das partidas da Libertadores.

A transmissão no SBT começa às 21h15, 15 minutos antes do início do jogo. A partida entre Flamengo e Del Valle será transmitida para Rio de Janeiro, Espirito Santo, Santa Catarina, parte do Paraná (exceto Curitiba e Maringá), Centro-Oeste e Norte do Brasil e Nordeste (exceto Recife).

Os outros Estados terão a transmissão do confronto entre River Plate e São Paulo. Para este duelo, o trio responsável pela transmissão é formado pelo narrador Téo José e os comentaristas Mauro Beting e Edmílson.