Juventus foge do tradicional e lança terceiro uniforme na cor laranja

A Juventus anunciou nesta quarta-feira seu novo terceiro uniforme para a temporada 2020/21. A peça tem cor laranja, que jamais foi utilizada pela equipe ao longo de sua história, e detalhes pretos, que se assemelham a borrões de tinta.

"Queríamos criar as três camisas da Juventus para a temporada 2020/21 através das lentes da arte", explica Francesca Venturini, designer da Adidas, que colaborou para a criação dos uniformes. Venturini ainda acrescenta que a equipe responsável pela elaboração dos novos itens buscou incrementar características em cada peça. Por isso, a cor laranja, que representa vitalidade, será utilizada pela primeira vez em um uniforme da Juventus.

"Os produtos que fomos capazes de criar demonstram como o mundo do design e da arte podem se fundir. A Juventus é um clube sinônimo de inovação, e líder global no futebol, por isso nos concentramos em como trazer elementos únicos em cada uniforme. E assim, para a terceira camisa, usamos o laranja pela primeira vez na história do clube”, conclui a designer.