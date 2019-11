Juventus lança nova linha de uniformes em parceria com a Palace Skateboard

A Adidas, fornecedora de materiais da Juventus, se uniu com a Palace Skateboard, marca britânica de roupas de skate, para lançar a nova linha de uniformes do clube italiano.

A nova camisa da Juventus é predominantemente branca e conta com listras pretas. Além disso, aparece com detalhes na cor laranja e verde-limão nas mangas, escudo do clube, nomes, números e logos. Os modelos são inspirados em lançamentos da Adidas para a Copa do Mundo de 2006.

"É uma grande fusão entre futebol e moda para uma maior ampliação das nossas fronteiras. Queríamos surpreender, entrar em campo com uma camisa que é fruto da colaboração com uma realidade icônica do mundo dos skatistas. Agradecemos à nossa parceira Adidas que tornou possível esse projeto", disse Giorgio Ricci, diretor da Juventus.

Para quem deseja comprar as peças da nova coleção basta entrar nos site da Palace, Adidas ou Juventus a partir do dia 8 de novembro.