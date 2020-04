Juventus lança torneio virtual para escolher gol mais bonito da história do clube

A Juventus iniciou nesta quarta-feira em no Twitter e Facebook um torneio online para escolher o gol mais bonito dos 120 anos de história do clube. O curioso é que o processo de escolha será em um processo eliminatório similar ao de um torneio real, com os 64 gols pré-selecionados separados em quatro grupos de 16 candidatos.

Para a fase seguinte, vão continuar na disputa outros 16 gols e depois a concorrência seguirá no formato eliminatório. O resultado final de cada votação será definido pelo número de votos entre o Facebook e o Twitter oficial do clube italiano. A primeira disputa foi vencida pelo brasileiro Douglas Costa, cujo gol contra o Lokomotiv de Moscou na atual temporada venceu o lance de Antonio Cabrini diante do Torino em 1979-1980).

A ação tem a previsão de durar até um mês. Os 64 gols pré-selecionados foram marcados de 1957 até 2020 por grandes nomes da história do clube, como Cristiano Ronaldo, Pogba, Tevez, Mandzukic e Ibrahimovic e até outros que não estão mais em atividade: Zidane, Del Piero, Nedved, Roberto Baggio, Davids, Vialli e Inzaghi.