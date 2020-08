Juventus oferece Cristiano Ronaldo ao Barcelona por causa do salário

A Juventus ofereceu o atacante Cristiano Ronaldo ao Barcelona porque o clube italiano não quer mais arcar com o alto salário do atacante português. A informação, a princípio, foi divulgada pela BBC Radio 5 live Sport, mas negada pelo estafe do jogador.

"Ele foi oferecido a todo lugar, inclusive para o Barcelona. Eu não estou certo se podem se livrar dele assim facilmente", afirmou o jornalista da emissora, Guillem Balagué, que acrescentou: "De fato, se ele ainda ganha os mesmos 23 milhões de euros líquidos que ele ganhava no Real Madrid, quem vai pagar essa quantia?", questionou.

Após a eliminação precoce da Juventus para o Lyon na Liga dos Campeões, especulações como essa, sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo do clube, surgiram no noticiário esportivo europeu.

Na semana seguinte à desclassificação, a imprensa italiana afirmou que português conversava com o Paris Saint-Germain. O clube francês estaria disposto a desembolsar 60 milhões de euros (R$ 372 milhões) pelo jogador. Contudo, a ESPN diz que os dirigentes da equipe francesa estariam mais interessados em renovar o contrato de Neymar e Mbappé, do que assinar com Cristiano.

O português já disputou duas temporadas pela Juve e foi campeão italiano nas duas ocasiões. A tão cobiçada Liga dos Campeões, contudo, ainda não tornou-se real para Cristiano.