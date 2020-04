Kaká e Carol Dias anunciam gravidez e ex-jogador será pai pela terceira vez

Kaká e sua esposa Carol Dias terão um filho nos próximos meses. O casal anunciou a gravidez através das redes sociais, com uma mensagem de fé escrita por Carol. O ex-jogador do São Paulo, Milan, seleção brasileira, entre outros, já é pai de Luca e Isabella, do relacionamento com a ex-esposa Carol Celico.

"Obrigada Jesus pelo sacrifício de amor, por estar vivo dentro de nós e por ser renovo diário de esperança e bom ânimo, obrigada por nos sustentar com a sua mão poderosa, obrigada pelo milagre da vida e pela força sobrenatural de poder gerar uma vida! Fico feliz em finalmente compartilhar um pouco dessa imensa alegria por aqui! tenham uma feliz páscoa e que o espírito santo reine em nossas vidas!", escreveu Carol no post em que anunciou a gravidez.

Kaká foi casado com Carol Celico por dez anos, e se separou da ex-esposa em julho de 2015. No ano seguinte, iniciou o relacionamento com Carol Dias. O ex-jogador de São Paulo, Milan e Real Madrid se casou com a atual em dezembro de 2019.