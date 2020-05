Kaká e mais quatro brasileiros entram em lista de piores contratações

O jornal espanhol Marca publicou uma lista das contratações mais decepcionantes da história na Europa, nesta segunda-feira. Ao todo, 23 jogadores compõem o levantamento. Dentre eles, cinco brasileiros: Kaká, Philippe Coutinho, Robinho, Denílson e Filipe Luís.

A mais recente frustração envolve o atual meio-campo do Bayern de Munique, Philippe Coutinho. Mas não foi na Alemanha que o meia desapontou e, sim, na Espanha. O brasileiro foi contratado por 145 milhões de euros pelo Barcelona, onde jogou apenas 74 partidas e foi responsável por marcar 21 gols e dar 11 assistências.

Quem também está na lista é outro meio-campo brasileiro, Kaká. Seu período no Real Madrid foi marcado por lesões e o meia não correspondeu as expectativas criadas pelos torcedores madrilenhos. Foram 120 partidas, 29 gols e 39 assistências com a camisa merengue.

Robinho é outro que compõe a lista do periódico espanhol. O atacante deixou o Real Madrid para jogador no Manchester City, que na época reformulava seu elenco e precisava de contratações de peso. Porém, o brasileiro não vingou em solo inglês. Ao todo, Robinho soma 16 gols e 12 assistências, em 56 partidas.

Outro atacante que também não se deu bem foi Denílson, na época, considerado a contratação mais cara da história do Betis, da Espanha. Foram 171 partidas, apenas 13 gols, e 4 assistências.

O último brasileiro a compor a lista é Filipe Luís, que hoje atua no Flamengo. O lateral não se deu bem no Chelsea, da Inglaterra, onde jogou apenas uma temporada e foi transferido para o Atlético de Madrid. Nos Blues, o defensor jogou 26 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.