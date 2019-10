Kaká visita sede da Fifa para aprender sobre organização no futebol

Kaká se reuniu com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, na sede da entidade em Zurique, na Suíça, nesta quarta-feira. O objetivo da visita foi aprender sobre organização no futebol mundial.

"É uma tarefa complexa e empolgante, pois o futebol é jogado em todo o mundo. A complexidade de organizar o esporte mais popular do mundo é algo que você não consegue perceber durante a carreira de jogador, pois as competições são apenas uma dimensão da missão da Fifa", disse Kaká, que também recebeu uma camisa da seleção brasileira com seu nome e posou para fotos ao lado de Infantino.

And I keep on improving my football knowledge. Thanks @FIFAcom for inviting me to spend the whole day here #livingfootball https://t.co/QGXzy55rw9 — Kaka (@KAKA) October 9, 2019

O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 segue investido em sua formação profissional desde que encerrou sua carreira como jogador, tendo concluído recentemente o Programa Executivo de Aperfeiçoamento em Gestão de Esportes, que é organizado no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

"Nos últimos anos, o futebol mudou muito. Nos meus tempos de jogador, o mundo digital não era o que é hoje. Fiquei impressionado ao ver como a FIFA está adotando essas mudanças nas suas competições e atividades", conta Kaká.

Kaká também visitou o Museu de Futebol da Fifa. "Joguei em várias competições da Fifa, mas é claro que ver a organização nos bastidores é muito diferente. Eu não sabia que a Fifa agora tem cerca de mil funcionários de quase 60 nacionalidades diferentes. São pessoas de todo o mundo apaixonadas pelo futebol, incluindo muitos brasileiros. Foi um prazer conversar com especialistas de diferentes áreas como transformação e inovação digital, competições e comunicação", completa o ex-jogador.