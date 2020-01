Kazu Miura, jogador mais velho em atividade, renova contrato aos 52 anos

No próximo dia 26 de fevereiro, Kazuyoshi Miura completará 53 anos. Mas o seu presente já chegou. Ele, que se tornou o jogador mais velho em atividade no mundo, renovou seu contrato com o Yokohama FC, clube que disputa a primeira divisão do Japão.

Kazu chego ao Yokohama FC em 2005, aos 39 anos. Em suas recentes entrevistas o atacante revela que a intenção e continuar jogando até os 60 anos,

"Quero dar o melhor de mim para que a equipe vença", disse Kazu. O jogador atuou em apenas três jogos na última temporada e não balançou as redes. Agora, ele está na sua 35º temporada.

O atacante se tornou o jogador profissional mais velho em atividade no mundo em 2017. Atualmente o seu currículo soma 936 jogos e 288 gols, sendo 12 deles no Brasil. O japonês já vestiu as camisas do Santos, Palmeiras, CRB, Coritiba e XV de Jaú.