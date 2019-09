Klopp comenta sobre jovem que acusou Liverpool de prejudicar sua saúde mental

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, comentou pela primeira vez sobre o caso de Bobby Duncan, atacante de 17 anos que entrou em conflito com o clube após seu agente, Saif Rubie, dizer que o clube não havia permitido que o jovem saísse emprestado para jogar por outro clube e não receberia tempo de jogo no time inglês.

Assim, Rubie afirmou que Duncan estava tendo sua saúde mental prejudicada pelo Liverpool por causa do estresse da situação e por não deixar que ele desenvolva plenamente seu potencial. Klopp tentou pôr panos quentes na situação.

"É realmente difícil. Bobby é um dos nossos jogadores jovens que realmente nos importamos. Somos especialmente sensíveis com nossos jogadores jovens. Queremos fazer as coisas certas. Não somente com os jogadores jovens, mas com todos os atletas no futebol... precisamos fazer as coisas certas, para todos os lados, e tudo ficará bem", começou o treinador alemão.

Na sequência, Klopp fez diversas sugestões a Duncan. "Você tem que fazer passo a passo se não for Lionel Messi aos 17, pronto para jogar pelo Barcelona. Nãos vemos isso frequentemente. Paciência do jeito certo, do jeito do futebol. Esteja pronto para dar todos os passos necessários que você precisa dar, treine duro, jogue no próximo nível, faça o que os treinadores mandaram e tudo ficará bem", aconselhou.

Depois da entrevista de Saif Rubie postar sobre a situação no Twitter na última quarta, 28, Duncan removeu todas as referências ao Liverpool de suas redes sociais e fez um post, rapidamente apagado, no qual dizia que queria apenas jogar futebol. No entanto, as coisas pareceram se acalmar nesta sexta, quando o atacante postou uma foto treinando no time.

No entanto, é possível que ele saia do clube, em empréstimo a times de outros países europeus. Nordsjaelland, da Dinamarca, e Fiorentina, da Itália, teriam interesse em contar com Duncan.