Klopp elogia ações de Rashford: 'Devemos nos unir como seres humanos'

O futebol é movido por rivalidades, mas, fora de campo, a história muda um pouco, principalmente quando o assunto é ação social. Há alguns anos, o atacante Marcus Rashford, de 22 anos, do Manchester United, tem sido uma das principais vozes na luta por boas condições para as crianças. Durante a pandemia, o jogador se engajou em campanhas contra a fome infantil. Dessa vez, quem se rendeu às atitudes do jogador foi o técnico do rival Liverpool, o alemão Jürgen Klopp.

O treinador do atual campeão inglês manifestou seu apoio à causa e valorizou a importância e representatividade de Rashford, deixando de lado qualquer oposição entre Manchester United e Liverpool.

"Que Rashford precise fazer isso é um pouco de vergonha dos poderosos, mas também maravilhoso. Espero que sua mãe esteja realmente orgulhosa. Eu não o conheço, mas também estou orgulhoso dele. Ele joga pelo United, o que torna essa admiração muito complicada (risos). Mas é algo absolutamente maravilhoso, uma coisa linda. Agora ele é um exemplo para isso e é ótimo. E isso não o distrairá de seu trabalho no futebol. É absolutamente grandioso", apontou o alemão.

Klopp ainda completou, novamente elogiando Rashford e apontando as motivações do jovem atacante.

"Mas o que Marcus começou é absolutamente incrível e muito legal. Com toda a rivalidade entre os clubes e coisas assim, neste momento, como futebolistas e seres humanos, sempre devemos nos unir. É muito bacana mostrar isso, em um momento no qual muitas pessoas em cargos importantes não indicam quaisquer sinais de liderança adequada, que um garoto crescido em circunstâncias difíceis e abençoado com um talento sensacional nunca se esqueceu de suas raízes e de onde veio", destacou o técnico do Liverpool.

Na última semana, Rashford pressionou o governo britânico pela extensão do programa de vale-refeição para crianças até a Páscoa de 2021. Porém, o projeto foi barrado pela Câmara dos Comuns.

Diante da negativa, o atacante do Manchester United reforçou a campanha FareShare, cujo objetivo é diminuir a fome entre crianças, desestimular o desperdício de alimento e apoiar restaurantes que fornecerão alimentação gratuita para os jovens durantes as férias escolares.