Klopp elogia Jesus: 'Se houvesse uma eleição, seria presidente do Brasil'

Na véspera da decisão do Mundial de Clubes, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, fez elogios ao Flamengo e seu treinador, Jorge Jesus. Em entrevista coletiva, ele chegou a afirmar que o técnico rival poderia ser presidente do Brasil.

"Ele fez um trabalho inacreditável. Se houvesse uma eleição agora ele se tornaria presidente do Brasil, sem dúvida", disse Klopp. Ele também lembrou que o Flamengo pouco perdeu sob o comando de Jesus - são 38 jogos, com apenas três derrotas, o que rendeu as conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. E destacou o desafio de encarar pela primeira vez um clube do futebol do Brasil.

"São rápidos, criativos no meio de campo, abusados nas laterais e chutam a gol de tudo que é lugar. É assim que um time de sucesso joga. E não estão mais acostumados a perder, pois quase não perderam muito desde que Jorge Jesus chegou. É o que sabemos sobre o Flamengo. Nunca joguei contra um time brasileiro, mas o Flamengo nunca jogou contra um time como o Liverpool, então estou ansioso para saber como será", afirmou.

Após derrotarem Al Hilal e Monterrey, respectivamente, Flamengo e Liverpool vão se enfrentar neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), na decisão do Mundial de Clubes. O jogo será disputado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.