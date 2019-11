Klopp enche a bola de Gabriel Martinelli: 'talento do século'

As boas atuações de Gabriel Martinelli em seu início da Inglaterra conquistaram os torcedores do Arsenal e também o técnico Jürgen Klopp. O Alemão ficou impressionado com o que viu do jovem rival durante o empate por 5 a 5, em confronto pela Copa da Liga Inglesa, que terminou com a vitória do Liverpool nos pênaltis, e o chamou brasileiro de 'atacante incrível'.

"Os nossos jovens estiveram bem, como, por exemplo Sepp van den Berg e não é fácil lidar com tanta qualidade. Agora, Martinelli, que tem mais ou menos a mesma idade, tem o talento do século. É um avançado incrível", afirmou em entrevista o site oficial do Liverpool após os dois gols marcados pelo brasileiro.

Apontado como revelação do Campeonato Paulista de 2019, quando defendia o Ituano, Martinelli tem conseguido boas atuações pelo Arsenal desde sua chegada na última janela de transferências, quando foi contratado por 6 milhões de libras (R$ 31 milhões).

Até o momento, o atacante de 18 anos soma 7 gols em 7 jogos: Nottingham Forest - dois gols, Liverpool - dois gols, Standard Liège - dois gols e uma assistência, Vitoria de Guimarães - um gol e Liverpool - dois gols