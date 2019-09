Klopp relembra título pelo Borussia Dortmund: 'acordei bêbado em um caminhão'

O técnico Jürgen Klopp, que atualmente está no Liverpool, será tema de um documentário do serviço de streaming Amazon Prime Video e, durante as entrevistas feitas para a produção, contou uma história hilária de seu primeiro título no Borussia Dortmund, quando ele exagerou um pouco na bebida.

"Fiquei realmente bêbado, o que pode ter sido notado em algumas entrevistas. E não me lembro de muita coisa que faça sentido. Lembro-me de uma coisa. Não sei se contei a alguém. Acordei de verdade em um caminhão na garagem. Sozinho. Lembro-me disso, mas não tenho ideia das horas anteriores. Acordei, saí do caminhão e me encontrei em um grande salão da fábrica", começou a relatar, sobre as horas após a conquista do Campeonato Alemão da temporada 2010-11.

Depois atravessei o quintal e vi a silhueta de um homem. Então assobiei porque posso assobiar bem alto e notei que a silhueta diminuiu um pouco. Esperei e vi Aki Watzke (Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund). Então, Aki e eu éramos as únicas pessoas neste enorme quintal", continuou.

"No momento, não tinha escolha a não ser pegar uma carona. Aki achou um velho Mercedes na estrada. Era um camarada turco em uma caminhonete. E o Aki disse: 'nos leve para a cidade'. O camarada respondeu: 'não, eu não vou te levar até lá'. Então, o Aki enfia a mão no bolso, encontra 200 euros e diz: 'você vai' Ele vê o dinheiro e... 'OK'", prosseguiu Klopp.

"Aki senta na frente, eu no banco de trás. Fiquei batendo a cabeça para o lado, estava um pouco cansado. E fiquei ouvindo cacarejos. O que está acontecendo aqui? Pensei que sonhava. Mas não. O porta-malas estava cheio de galinhas", finalizou o treinador alemão, aos risos.

O título da temporada 2010-11 foi o primeiro do Borussia Dortmund em nove anos, e a equipe repetiu a dose no ano seguinte - embora Klopp não tenha relatado como foi a comemoração no bicampeonato. Após a conquista da Liga dos Campeões com o Liverpool na temporada 2018-19, o alemão também foi visto bebendo e demonstrou carisma em diversas ocasiões.