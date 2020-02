Klopp responde a pequeno fã do United que lhe pediu para que pare de ganhar

O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, recebeu um pedido inesperado através do correio recentemente: Daragh Curley, um torcedor do Manchester United de dez anos, enviou uma carta ao treinador rival pedindo que parasse de ganhar todos os jogos. E surpreendentemente, Klopp respondeu ao garoto.

"O Liverpool está ganhando jogos demais. Se vocês ganharem mais nove jogos, terão a melhor sequência invicta do futebol inglês. Como torcedor do United, isso é muito triste. Então, na próxima vez que o Liverpool jogar, por favor, faça com que ele perca. Você deveria simplesmente deixar o outro time marcar. Espero que eu o tenha convencido a não vencer a liga ou qualquer outra partida novamente", escreveu Curley na carta a Klopp.

Como ele tem dez anos, provavelmente não se lembra do último título do Manchester United no Campeonato Inglês, que foi em 2013. O Liverpool não vence o torneio desde 1990, mas foi campeão da Liga dos Campeões na última temporada e está liderando o torneio nacional atual com 22 pontos de vantagem atualmente.

Embora Klopp tenha negado a possibilidade de perder jogos de propósito, manteve a classe na resposta ao menino. "Infelizmente, nesta ocasião, não posso consentir o seu pedido, não de propósito, pelo menos. Por mais que você queira que o Liverpool perca, é meu trabalho fazer tudo que for possível para ajudar o Liverpool a vencer porque há milhões de pessoas ao redor do mundo que querem que isso aconteça, então eu realmente não quero decepcioná-las", afirmou o técnico alemão.

"Felizmente para você, perdemos jogos no passado e perderemos jogos no futuro porque assim é o futebol. O problema é que, quando você tem dez anos, você pensa que as coisas sempre serão como elas são agora, mas se tem algo que posso lhe dizer, aos 52 anos, é que isso definitivamente não é verdade. Lendo sua carta, no entanto, posso dizer com segurança que uma coisa que não mudará é sua paixão por futebol e pelo seu clube. O Manchester United tem sorte de tê-lo", prosseguiu.

"Eu espero que, se tivermos sorte suficiente para ganhar mais alguns jogos e talvez ganhar mais alguns troféus, você não fique muito decepcionado porque, embora nossos clubes sejam grandes rivais, também compartilhamos muito respeito mútuo. Isso, para mim, é o que o futebol significa", finalizou Klopp.

A carta aumentou a admiração pelo treinador na família. “Sou obviamente um torcedor do Manchester United, mas tenho que dizer que realmente admiro Klopp. "O que eu gostei da carta para Daragh é que foi pessoal. Você pode notar pela linguagem que ele estava usando frases alemãs e que foi uma resposta pessoal. Daragh não conseguia acreditar e foi ótimo ele poder levar a carta para a escola e mostrar aos professores e seus amigos", afirmou o pai do garoto, Gordon, ao jornal Irish Times.