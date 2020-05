Klopp responde qual ex-jogador do Liverpool gostaria de ter no time: 'Gerrard'

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, não teve quaisquer dúvidas ao ser questionado sobre qual ex-jogador do time inglês contrataria para o time atual, se pudesse: Steven Gerrard. A pergunta foi feita durante uma entrevista do técnico alemão ao canal de televisão BT Sports.

"Essa é fácil: Stevie (Gerrard). Mas ele teria que lutar pelo seu lugar no time”, disse, brincando, o treinador. O alemão não teve a oportunidade de treinar Gerrard por questão de alguns meses: enquanto o meiocampista deixou a equipe e foi para o Los Angeles Galaxy em junho de 2015, no final da temporada, o alemão chegou ao Liverpool em outubro daquele ano, após a demissão de Brendan Rodgers.

Klopp relatou ainda ter visto Gerrard algumas vezes durante a pandemia do novo coronavírus. "O engraçado é que vivemos há quatro anos e meio na mesma cidade e nunca nos cruzamos. Desde a quarentena, eu o vi seis ou sete vez. Eu levo o cachorro para passear ou alguma outra coisa e ele está andando com a família. Então estamos nos vendo agora com mais frequência do que todo o tempo anterior junto".

Após finalizar a carreira como jogador no Los Angeles Galaxy, Gerrard começou como técnico - depois de um ano como treinador do time sub-18 do Liverpool, hoje está no Rangers, da Escócia.