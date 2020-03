Em UTI, profissionais cantam 'You'll Never Walk Alone' e emocionam Klopp

A música 'You'll never walk alone' traz uma letra bonita, que fala principalmente sobre superação, atravessar as fases difíceis da vida e, como diz o título, nunca caminhar sozinho. Sempre cantada pela torcida do Liverpool, a canção teve novos intérpretes: os profissionais de saúde britânicos, que a cantaram para os pacientes na UTI que enfrentam o novo coronavírus.

O vídeo viralizou entre os ingleses nas redes sociais e chegou até o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, que relatou ter ficado emocionado com as imagens em vídeo postado pelo próprio clube em que ele trabalha.

"Meu inglês não é bom o bastante para dizer. É extraordinário, é ótimo. Ontem me mandaram um vídeo de pessoas no hospital, nos arredores da área de UTI, e quando começaram a cantar ‘You’ll Never Walk Alone’, comecei a chorar imediatamente. É inacreditável”, relatou o treinador alemão.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO — Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

"Isso mostra tudo, essas pessoas não apenas trabalham, mas elas têm alegria. Eles estão acostumados a ajudar as pessoas, nós precisamos nos acostumar a isso porque especialmente nós temos nossos próprios problemas e tudo mais. Mas é o trabalho deles, eles fazem diariamente. Eles se colocam em perigo, se você quiser, porque ajudam pessoas doentes, com deficiências graves, então não posso admirá-los mais e apreciá-los mais, realmente não posso”, comentou o técnico.

Além de Klopp, jogadores e jogadoras do Liverpool também apareceram em vídeos publicados pelo clube agradecendo aos profissionais da saúde britânicos e todas as partes do mundo que estão ajudando a combater a epidemia de Covid-19.

No total, o Reino Unido já tem 1.019 mortes e registrou 17.089 casos do novo coronavírus. O primeiro-ministro do país, Boris Johnson, teve exame positivo divulgado na última sexta, 26/03.