Konami, desenvolvedora de PES, é a mais nova patrocinadora do Brasileirão

A Konami, desenvolvedora do eFootball PES, é a mais nova patrocinadora do Campeonato Brasileiro. A empresa busca consolidar sua marca no futebol nacional e já patrocina diversos clubes que disputam a Série A do Brasileirão, como o Corinthians.

O patrocínio entrará em vigor a partir da sexta rodada, que acontece neste final de semana. O logotipo da Konami estampará as cenários de entrevista e terá representações digitais no site oficial da competição.

“É nosso compromisso alinhar-se com o que há de melhor no futebol e essa parceria estratégica é uma declaração clara de nossa direção contínua. O patrocínio é uma abordagem completa para conectar a marca PES com torcedores brasileiros dentro e fora do campo. Milhões de entusiastas do esporte e de videogames terão acesso à atmosfera emocionante do futebol brasileiro graças ao cuidado e ao detalhamento usados para recriar o Brasileirão”, explicou o presidente da Konami, Takayuki Kubo.

“Temos uma história de sucesso com a Konami e estamos muito felizes com esta nova parceria, que terá grande impacto na exibição mundial do Brasileirão. Vai nos ajudar muito a divulgar a competição entre públicos jovens e conectados de todo o mundo, colaborando nas estratégias de internacionalização do Campeonato Brasileiro”, afirmou Rogério Caboclo, presidente da CBF.

A Konami e a Confederação Brasileira de Futebol também renovaram o licenciamento da principal competição nacional no eFooball PES. Ou seja, por mais um ano, o torneio brasileiro estará fora do rival FIFA. O novo game da desenvolvedora será lançado no dia 15 de setembro.