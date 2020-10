Kroos relembra jantares do Bayern após os jogos e critica: 'agonizante'

Toni Kroos certamente tem excelentes memórias dos tempos em que era jogador do Bayern de Munique, entre 2007 e 2014, mas uma delas não é a dos jantares que o clube realizava com os jogadores após as partidas do clube alemão. O jogador do Real Madrid reclamou das refeições em um episódio do podcast 'Einfach mal Luppen', que faz junto com o irmão, Felix Kroos.

"(No Real Madrid) Podemos viajar de volta para casa imediatamente depois da partida. Eu sabia que era diferente em Munique naquela época. Sempre foi agonizante", criticou Toni Kroos.

"Sempre tem um banquete programado depois dos jogos fora de casa. Mas durante o jantar também há jogos, e você já não tem vontade de fazer isso depois. Para ser honesto, sempre achei um pouco chato. Estou muito contente com a forma como as coisas são manejadas aqui", afirmou o meiocampista alemão sobre como o Real Madrid age.

Kroos está no Real Madrid desde 2014, período em que conquistou três Ligas dos Campeões e dois Campeonatos Espanhóis.