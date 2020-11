Lateral brasileiro erra carrinho e atinge técnico adversário na Eslováquia

O lateral brasileiro Lucas Lovat acabou passando por uma situação constrangedora, mas engraçada, durante o jogo de seu time, o Slovan Bratislava, e o Nitra, pela primeira divisão do Campeonato Eslovaco: ao tentar um carrinho para evitar a saída da bola, acabou acertando o técnico do rival, Gergely Geri.

O lance aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. Confira o vídeo do momento em que o atleta, que jogou no Grêmio e no Avaí no Brasil, acerta Gergery como um trem desgovernado.

Lucas Lovat, ex-Avaí e Grêmio, deu um carrinho no pofexô adversário no jogo do Slovan Bratislava hoje no Eslovacão pic.twitter.com/3BxWM1Toe8 — Non Sense Football (@NSFootball1) November 2, 2020

"Foi realmente um lance bastante inusitado. Estava tão preocupado em chegar na bola e impedir que ela saísse para a lateral que nem vi o treinador do Nitra. Estava totalmente focado em chegar na bola mas, desde já, aproveito a oportunidade para pedir desculpas ao técnico adversário", declarou Lovat após o lance.

Lovat ainda se deu mal e acabou sofrendo um corte na perna no lance. E, para piorar, o time dele ainda perdeu a partida, com gol de Alen Mustafic aos 17 minutos do segundo tempo. O Slovan Bratislava ocupa a segunda colocação do Campeonato Eslovaco com 26 pontos em 12 jogos (o líder, o Dunajská Streda, tem 28 pontos e um jogo a menos). O Nitra é o quarto com 18 pontos.

Lovat está na Eslováquia há dois anos mas já venceu uma vez a copa do país pelo Spartak Trnava, além do campeonato e outra vez a copa pelo Slovan Bratislava.