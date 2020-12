Lateral do Betis doa 200 cestas básicas na cidade de Americana-SP

O lateral-direito Emerson Royal, do Betis, promoveu uma ação social nesta terça-feira. Enquanto continua na Espanha para defender o time pelos jogos da liga local, o jogador doou 200 cestas básicas para comunidades de Americana, cidade do interior de São Paulo onde passou parte da infância.

Para organizar e ajudar na entrega das doações, Emerson Royal contou com a ajuda do amigo Juninho Dias, responsável pelo Instituto Jr. Dias, projeto social que atende crianças, adolescentes e adultos. "Neste final de ano, por tudo que aconteceu no mundo por causa do coronavírus, o futebol não parou aqui na Espanha e não pude visitar a cidade. De qualquer forma, contei com a ajuda do Juninho e de todo o pessoal do Instituto para ajudar nas entregas", disse Emerson.

Revelado pela Ponte Preta e com passagem pelo Atlético-MG, Emerson Royal chegou ao Betis em fevereiro de 2019, após uma operação conjunta com o Barcelona e com o contrato de empréstimo até o fim de junho de 2021. Desde então, ele já disputou 52 jogos, das quais 48 foram como titular. O lateral já marcou três gols e deu seis assistências.