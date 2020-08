Lateral é convocado para time principal do São Paulo pela primeira vez e passa por trote

Patryck, lateral-esquerdo de 17 anos formado nas categorias de base do São Paulo, foi convocado pela primeira vez para um jogo com os principais nomes do time, e logo para um clássico contra o Corinthians. O momento não poderia passar despercebido, e os colegas de elenco não deixaram isso acontecer: fizeram o tradicional trote com o novato.

O garoto recebeu um corte de cabelo, ficando quase careca - à exceção de uma espécie de moicano parecido com o que Daniel Alves tem utilizado recentemente. Patryck registrou a mudança de visual nas redes sociais.

Um detalhe é que esta não é a primeira vez dele no time profissional: na última partida do clube em 2019, diante do CSA em Maceió, Patryck foi relacionado. No entanto, o time tricolor na ocasião era composto em sua maioria apenas de garotos, enquanto os profissionais já estavam de férias.

Patryck foi chamado como uma forma de precaução de Fernando Diniz. Como Reinaldo está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, Léo assumirá a vaga titular e seria o único jogador da lateral esquerda. Por isso, embora Liziero também possa atuar na posição, o técnico preferiu convocar o garoto.