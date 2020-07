Leeds brinca com acusações de espionagem antes de jogo com Derby County

O Leeds, equipe da segunda divisão inglesa, brincou com as acusações de espionagem que sofreu na temporada passada antes do jogo contra o Derby County. No twitter, o clube, que recentemente garantiu o acesso à primeira divisão, postou um breve vídeo em que se vê o estádio do adversário como se através de um binóculo.

Na temporada 2018-19, funcionários descobriram que um membro da comissão técnica do Leeds havia sido mandado ao lado de fora do CT do Derby County para tentar observar os treinos da equipe e reportar tudo ao técnico Marcelo Bielsa. Mais tarde descobriu-se que o técnico argentino havia tomado providências semelhantes em relação a todos os adversários da segunda divisão.

O Leeds foi condenado a pagar uma multa de 200 mil libras esterlinas (R$ 1,348 milhão, na cotação atual). O técnico Marcelo Bielsa acabou assumindo a realização do pagamento.

Neste ano, o Leeds chegou relativamente mais tranquilo para enfrentar o Derby County. A equipe chegou ao jogo já com o acesso à primeira divisão o título da segunda divisão garantidos, e foi recepcionada pelo adversário com a guarda de honra, quando os jogadores do time rival recebem a equipe campeã com aplausos na entrada em campo, e também ganharam um garrafa de champanhe. No jogo, o Leeds triunfou, vencendo por 3 a 1.