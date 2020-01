Lego lança Old Trafford feito de 3.898 peças; veja imagens e valor

Para comemorar os 110 anos de história do Old Trafford, o Manchester United em parceria com a Lego lançou uma versão do estádio feito de 3.898 peças. O set será comercializado a partir de fevereiro por 269 euros, cerca de R$ 1.254 na cotação atual.

"Criar o Old Trafford em LEGO foi um desafio tremendo para a equipe e não poderíamos estar mais satisfeitos com o resultado. Os 110 anos do estádio contêm em si vários locais e histórias para contar, à medida que se constrói este set. Estamos muito contentes por poder proporcionar aos fãs esta experiência de descoberta enquanto constroem o icônico estádio", disse o designer Michael Psiaki, responsável pelo set.

Com 18,5 cm de altura, 47 de comprimento e 39 de largura, o set do Old Trafford inclui um livro de instruções que conta a história do estádio. Veja imagens: