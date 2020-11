Leilão em prol de ONG tem blazer de Neymar por R$ 20 mil; veja itens 

Rafaella Santos, irmã de Neymar, reuniu algumas peças de astros do esporte, incluindo o próprio craque do Paris Saint-Germain, para um leilão chamado "Coração pra coração", que está arrecadando fundos para a ONG Missions Ministry, localizada em Moçambique, na África.

A ONG ajuda cerca de mil crianças e o leilão acontece por meio do site SuperBid. Entre as peças mais caras está um blazer usado por Neymar durante um evento em Paris no valor de R$ 20 mil.

Bola do Pelé, prancha de Gabriel Medina e até uma sapatilha do piloto Lewis Hamilton estão disponíveis no leilão. Todas as peças foram autografadas. Camisas de Neymar, Messi, Firmino e outros jogadores também fazem parte da lista.

O item mais cobiçado até o momento é um lote com duas camisas autografadas por Neymar e Messi. O lance inicial é de R$ 4,7 mil. O leilão ficará disponível até 07 de dezembro.