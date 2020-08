Lembra dele? Martinuccio assina para jogar por time de Loco Abreu

O atacante uruguaio Alejandro Martinuccio fechou acordo nesta terça-feira para defender o Boston River, time de Montevidéu treinado pelo atacante veterano Loco Abreu. Após se destacar em 2011 no vice-campeonato do Peñarol na Libertadores, Martinuccio chegou a se transformar em um dos atletas mais cobiçados da América do Sul e rodou por vários times do Brasil para só agora voltar ao futebol do seu país.

Martinuccio deixou o Peñarol em 2011 para jogar pelo Fluminense. Depois, o atacante defendeu também Villarreal, Cruzeiro, Coritiba, Chapecoense, Avaí e Nueva Chicago, da Argentina. O último clube do uruguaio foi o Móstoles, da terceira divisão espanhola. O atacante entrou em campo pela última vez em fevereiro deste ano.

À espera da estreia, Martinuccio depende da documentação para poder entrar em campo pelo time comandado por Loco Abreu. A tendência é o reforço só conseguir entrar em campo pelo Boston River daqui três rodadas.