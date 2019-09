Léon, terceiro filho de Jorge Sampaoli, nasce em São Paulo; veja fotos

Jorge Sampaoli acompanhou o nascimento do seu filho, Léon, em São Paulo, neste domingo. Esse é o terceiro herdeiro do técnico do Santos e o primeiro que nasceu no Brasil. O nome seria uma homenagem ao clube Universidad de Chile, onde o treinador ficou conhecido.

Esse é o primeiro filho de Sampaoli com a chilena Paula Valenzuela, sua atual esposa. Os outros dois filhos, Alejandro e Sabrina, moram na Argentina e trabalham em um complexo esportivo criado pelo treinador.

Apaixonado por tatuagens, Sampaoli já fez homenagens para Léon antes mesmo do nascimento do garoto. O treinador tatuou um leão na perna e também registrou o nome do filho em uma moto elétrica que recebeu de presente.

Nas redes sociais, a doutora Juliana Stivaletti divulgou imagens de Léon. Uma das imagens foi compartilhada pelo Santos, parabenizando o comandante da equipe. Confira:

Léon, terceiro filho do técnico Jorge Sampaoli, nasceu neste domingo, em São Paulo. Imagens publicadas pela doutora Juliana Stivaletti. pic.twitter.com/SNf75JTDLC — Andreza Galdeano (@GaldeanoAndreza) September 16, 2019

Em campo, o treinador argentino comandou o Santos, no último sábado, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.