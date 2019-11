Levantamento mostra impacto da final da Libertadores na internet

A conquista do título da Libertadores pelo Flamengo sobre o River Plate no último sábado, em Lima, no Peru, mobilizou os torcedores nas ruas e nas redes sociais. Levantamento do IBOPE Repucom entre os dias 18 e 24 de novembro, mostrou que foram feitos mais de 12,3 milhões de posts únicos sobre a competição em todo o mundo.

O dia da grande decisão gerou o maior volume de comentários, principalmente entre 20h e 21h. A faixa horária registrou mais de 1 milhão de postagens, com as comemorações de torcedores e demais repercussões sobre a final.

Dos 4,8 milhões de posts com possibilidade de indentificação de localização, 90% se concentraram em cinco países de três continentes diferentes. O Brasil ficou com participação de 76%, seguido por 7% da Argentina, 4% dos Estados Unidos, 2% de Portugal e 1,2% da Colômbia.

Assim como o placar do jogo, o levantamento nem sempre esteve favorável ao Brasil. Até o término do primeiro tempo, considerando apenas os posts com origem nos territórios brasileiro e argentino, 66% tinham sido realizados na Argentina contra 33% no Brasil, refletindo o fato de que o River Plate vencia a partida por 1 a 0. A partir do segundo tempo até o último domingo, a proporção foi de 95% de participação para os posts realizados no Brasil contra apenas 5% da Argentina. A virada do Flamengo não foi apenas dentro de campo.

Outro item apontado no estudo foi a abrangência nacional dos posts. Enquanto o estado do Rio de Janeiro contribuiu com 62% das publicações com origem no Brasil, outros 38% vieram dos demais estados. Destaque para Espírito Santo (6%), São Paulo (5%), Minas Gerais (3,5%) e Distrito Federal (3,2%).

As principais hashtags usadas no País foram: #VencemosJuntos, #JogaremosJuntos e #Flamengo, enquanto as mais usadas em solo argetino foram: #River, #JuntosSomosMasGrandes e #Libertadores. Já as tags mais usadas pelos argentinos e brasileiros foram similares: @riverplate, @flamengo, @Libertadores e @gabigol.

José Colagrossi, diretor-executivo do IBOPE Repucom comenta: “Para os fãs de futebol, as mídias sociais são um verdadeiro exercício de sua paixão, e vimos isso com enorme intensidade neste final de semana. Quem gritou mais alto, definitivamente, foi o futebol brasileiro em rubro e negro, que sacudiu a imprensa e redes sociais, comprovando seu poder de alcance e engajamento”.