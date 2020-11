Lewandowski recebe Bola de Ouro de presente - mas uma feita de Lego

O atacante polonês Robert Lewandowski é um dos principais candidatos aos prêmios de melhor do mundo por conta do excelente ano que teve com o Bayern de Munique. Já até recebeu a Bola de Ouro. Só que foi uma feita de Lego.

O presente foi entregue ao atacante pelo músico polonês Quebonafide e o agradeceu pelo troféu nas redes sociais. O item se parece com a antiga Bola de Ouro da Fifa, no período em que as premiações da principal entidade do esporte e da revista France Football estiveram unidas.

Hoje, estão separadas. A Fifa concede o prêmio The Best, que será entregue neste ano, embora em data ainda não marcada. Já a Bola de Ouro segue sendo entregue pela France Football, que já anunciou o cancelamento da premiação desta temporada por conta da pandemia de coronavírus.

Além dos dois, Lewandowski já recebeu o prêmio de melhor da temporada da Uefa. O atacante foi campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha pelo Bayern e marcou 55 gols em 47 jogos pela equipe alemã. Na atual temporada, que não conta para o prêmio, Lewandowski já tem 15 gols em 13 jogos pelo Bayern e seleção polonesa.

O atacante de 32 anos deverá estar em campo no amistoso da seleção polonesa contra a Ucrânia nesta quarta-feira, e diante de Itália e Holanda, no domingo e quarta, respectivamente, pela Liga das Nações.