Liga de futebol dos Estados Unidos entra para o livro dos recordes

A Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos, entrou no Guinness, o livro dos recordes, pela realização do "maior torneio de futebol profissional em um só lugar". A entidade global que define recordes mundiais deu o prêmio pelo Torneio Especial "MLS is Back" (MLS está de volta) realizado no Complexo ESPN Wide World of Sports, localizado dentro do complexo da Disney, na Flórida.

O torneio reuniu 24 dos 26 clubes da MLS. Foram excluídos o FC Dallas e o Nashville SC, devido ao surto de covid-19 nas duas suas equipes antes do início da competição. Mais de 750 jogadores e 500 funcionários da liga participaram do torneio na Disney. Foram disputadas 51 partidas em 35 dias. A MLS voltou no dia 8 de julho e terminou na terça-feira com a final entre Orlando City e Portland Timbers, que ficou com o título.