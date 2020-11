'Ligue para o Conte e pergunte', diz Eriksen sobre poucos minutos em campo

O meia Christian Eriksen, de 28 anos, foi contratado pela Inter de Milão como um grande reforço para o meio de campo no início de 2020, mas não tem correspondido. O jogador tem ficado como um 'reserva de luxo' da equipe, entrando no decorrer das partidas. O jogador falou sobre isso durante um bate-papo com torcedores organizado pela Federação Dinamarquesa de Futebol.

"Ligue para o Conte (técnico da Inter) e pergunte a ele. A decisão é dele. No futebol há muitos altos e baixos, poucos jogadores só têm altos", disse Eriksen na conversa, demonstrando um certo incômodo com a situação.

Por outro lado, o meia garante não ter problemas com a críticas que recebe da torcida da Inter. "Me tornei bom em não pensar nisso. Principalmente depois que me mudei para a Itália. Todos aqui têm uma opinião. É confiar nas pessoas próximas e ignorar o resto", afirmou.

Recentemente, Conte também comentou sobre a situação do dinamarquês em entrevista coletiva. "O Eriksen treina bem e tenta estar disponível como todos os outros. Ele sabe que pode dar mais e sabe que esperamos mais dele. Nas oportunidades que ele tem, é importante que dê aquela sensação de melhoria", comentou o treinador.