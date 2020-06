Lionel Messi pode chegar à marca de 700 gols neste fim de semana

O atacante Lionel Messi pode atingir a marca de 700 gols nesta sexta-feira, durante a partida entre Barcelona e Sevilla, válida pelo Campeonato Espanhol. Até agora o argentino marcou 21 gols ao longo das 24 partidas da competição nacional, o que lhe garante uma média de quase um tento por partida nesta temporada.

Era esperado que Messi atingiria essa marca na última terça-feira durante o confronto do Barça contra o Leganés, mas o argentino marcou apenas um gol e chegou aos 699 tentos. Pouquíssimos futebolistas são capazes de balançar as redes adversárias por tantas vezes.

O concorrente contemporâneo dele é Cristiano Ronaldo. O português já atingiu os 700 tentos. A marca foi alcançada em outubro de 2019, durante uma partida entre Portugal e Ucrânia, válida pelas eliminatórias da Eurocopa. Hoje, Cristiano acumula 725 gols.

Contudo, os fãs de Messi podem ficar mais animados. As circunstâncias para que ele diminua a diferença de gols do português são favoráveis. O Sevilla é justamente a equipe em que o argentino está mais acostumado a balançar as redes. Em 38 confrontos, o atacante da equipe catalã marcou 37 gols. Uma marca impressionante.

A partida entre Barcelona e Sevilla será a partir das 17 horas de Brasília, no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan. Os catalães buscarão diminuir a vantagem de cinco pontos do Real Madrid, que, para dificultar, está com um jogo menos. O Sevilla, por sua vez, busca um resultado favorável, para se manter no pódio do Campeonato Espanhol.