Liverpool comemora o Dia do Nordestino com foto de Firmino: 'Nos faz sorrir'

O Liverpool usou as redes sociais nesta terça-feira para prestar uma homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro. A manifestação do clube foi divulgada com uma foto de Roberto Firmino, que nasceu em Maceió, Alagoas.

"O Nordeste nos faz sorrir. Muito agradecidos por essa região maravilhosa que nos deu Roberto Firmino. Feliz Dia do Nordestino, Brasil", escreveu o clube. Confira:

O Nordeste nos faz sorrir. Muito agradecidos por essa região maravilhosa que nos deu Roberto Firmino. Feliz #DiaDoNordestino, Brasil! ?????? #LFC pic.twitter.com/8uEIi6VW5A — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) October 8, 2019

Além do Liverpool, entidades esportivas e clubes de todo o Brasil usaram as redes sociais para homenagear a data. A CBF, por exemplo, divulgou imagens de diveros jogadores nordestinos em sua rede social e escreveu: "No Dia do Nordestino, do mar ao agreste, lembramos a nossa gratidão ao futebol do Nordeste". Veja:

No Dia do Nordestino Do mar ao Agreste Lembramos a nossa gratidão Ao futebol do Nordeste#DiaDoNordestino pic.twitter.com/wwZkD7gSeQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 8, 2019

O Flamengo também comemorou a data em sua rede social. "Ah, o Nordeste... terra maravilhosa e de milhares de apaixonados pelo Mengão! Para os mais arretados da Nação, desejamos um feliz Dia do Nordestino", escreveu.

Ah, o Nordeste... terra maravilhosa e de milhares de apaixonados pelo Mengão! Para os mais arretados da Nação, desejamos um feliz #DiaDoNordestino! ??? pic.twitter.com/7GF8BDpGJw — Flamengo (@Flamengo) October 8, 2019

O Corinthians, clube que também soma diversos torcedores nordestino, também reagiu. "Hoje é dia do nordestino! E o Timão saúda a todos os torcedores, dirigentes, funcionários, sócios, atletas e ex-atletas nascidos nesta maravilhosa região do país!", publicou.

Hoje é dia do nordestino! E o Timão saúda a todos os torcedores, dirigentes, funcionários, sócios, atletas e ex-atletas nascidos nesta maravilhosa região do país! #VaiCorinthians pic.twitter.com/offMMxUtQs — Corinthians (@Corinthians) October 8, 2019

Não há nada melhor que ser NORDESTINO torcedor do Ceará! ???? ????????? Feliz Dia do Nordestino! ????????? Verso e voz: Euriano Sales#CearáSC | #CearáTimedoPovo | #DiadoNordestino pic.twitter.com/blZDJaWwBY — Ceará Sporting Club - Time do Povo (@CearaSC) October 8, 2019

São 108 vitórias e um título nacional em território nordestino. Obrigado pela cultura, belas paisagens naturais e uma #FamíliaPalmeiras incrível. Obrigado, Nordeste!#DiaDoNordestino pic.twitter.com/CgM1YkdAnM — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 8, 2019

ORGULHO DE SER QUEM SOMOS! ? Hoje, 8 de outubro comemoramos o Dia do Nordestino! E nossos clubes é claro que lembraram dessa data! Vocês abrilhantam e deixam nossa Terra muito mais gostosa e bonita! Obrigado por serem assim! pic.twitter.com/Oi2vf28Z5q — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) October 8, 2019

O Nordeste é lindo e forte, com um povo valente e sonhador! Orgulho desse chão, cultura rica de muito respeito. Ser nordestino é bom demais. Mostre o sorriso, mostre a alegria. Viva o Nordeste! #DiaDoNordestino pic.twitter.com/BKINMT2IU6 — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) October 8, 2019

Rinaldo, Boeck e muitos outros. É longa a lista de quem veio de outras regiões e se apaixonou pela nossa, se identificando com nossa alegria e vontade de vencer. Porque ser nordestino não é uma questão de local de nascimento, mas de estado de espírito????? #DiaDoNordestino pic.twitter.com/KkdMNxBkrJ — Fortaleza Esporte Clube ?? (@FortalezaEC) October 8, 2019

Muito amor por essa terra; muito amor por esse povo. Orgulho de ser nordestino; orgulho de ser rubro-negro baiano. ??? #DiaDoNordestino pic.twitter.com/aQjMekSVGd — EC Vitória (@ECVitoria) October 8, 2019

????Nossas duas estrelas comprovam: o Brasil sabe do que o Nordeste é capaz. Orgulho dessa terra. Orgulho dessa gente #DiaDoNordestino #BBMP pic.twitter.com/h56swQC8RH — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 8, 2019