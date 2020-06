Liverpool critica comportamento da torcida após título: 'Inaceitável'

O Liverpool não aprovou as comemorações realizadas pelos torcedores na cidade após a confirmação do primeiro título inglês do clube em 30 anos. O clube citou a pandemia do coronavírus como razão para criticar a situação.

Logo após a vitória do Chelsea sobre o Manchester City que garantiu que a equipe de Guardiola não alcançaria o time de Klopp na tabela, na última quinta-feira, dois mil torcedores se reuniram ao redor de Anfield para celebrar, e a festa seguiu ao longo da sexta-feira.

"Nossa cidade ainda está em crise de saúde pública e esse comportamento é totalmente inaceitável. Ainda existe o perigo de um segundo pico da covid-19 e precisamos trabalhar juntos para garantir que tudo o que alcançamos até agora durante a quarentena não seja estragado" disse o clube em nota oficial emitida no site, em parceria com a polícia e o conselho da cidade.

"Estou frustrado, irritado e chateado. Entendo que, na quinta-feira, quando eles se reuniram nos arredores de Anfield, a paixão falou mais alto e tivemos que aceitar. Mas nesta sexta-feira, o que vimos foi premeditado, planejado, pensado. Os torcedores do Liverpool não tiveram consideração pela nossa cidade, pelas outras famílias, pelo NHS (Sistema Nacional de Saúde britânico)" desabafou o prefeito da cidade, Joe Anderson, à rádio da BBC.

Além da quebra dos protocolos de distanciamento social, muito lixo também foi deixado nas ruas. Caixas de cerveja, garrafas quebradas, botijões de gás vazios e sacolas plásticas espalhadas pelo gramado estavam no píer da cidade, um dos locais mais turísticos da cidade.

Para tentar evitar o prosseguimento da festa, a prefeitura emitir ordem de dispersão até domingo e reforçar o policiamento nas ruas para evitar mais problemas.