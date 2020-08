Liverpool terá camisa reserva na cor azul petróleo na próxima temporada

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira seu novo uniforme de visitante para a temporada 2020/21. O item é predominantemente azul-petróleo e contrasta com detalhes pretos na gola, nas mangas e no escudo do time.

O novo uniforme é inspirado nos Shankly Gates, portão da Anfield Road, que traz o famoso lema do time "You’ll never walk alone". Além disso, o item possui design que traz referências culturais de Liverpool. A textura da camisa, por exemplo, remete as raízes musicais da cidade.

"Eu realmente amei o design e como ele foi influenciado pela cidade e aspectos específicos do clube", afirmou Jordan Henderson, capitão do time. Interessados podem adquirir a nova camisa por R$ 279 no site oficial da fornecedora.