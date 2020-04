Llorente doa camisa do jogo contra o Liverpool para rifa contra Covid-19

O volante Marcos Llorente com certeza quer guardar recordações do maior jogo de sua carreira até agora, a vitória do Atlético de Madrid sobre o Liverpool em Anfield que classificou a equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões. Ainda assim, o jogador doará a camisa da partida para um leilão com causa nobre: ajudar no combate ao novo coronavírus.

O leilão é organizado pela Liga ACB, que organiza o principal torneio de basquete da Espanha, e contará com doações de outros atletas, como Carlos Sainz (fórmula 1), Sergio Rodriguez (basquete) e Bruno Hortelano (atletismo). O dinheiro arrecadado irá para a Cruz Vermelha.

“É a camisa pela qual tenho mais carinho, a mais especial que tenho, e espero que ela ajuda o máximo possível aqueles que necessitam”, disse Llorente, em um vídeo para a campanha da ACB.

Naquele jogo, o Liverpool saiu na frente com Wijnaldum, igualando o 1 a 0 da ida. O time inglês pressionou, mas não conseguiu aumentar o placar no tempo normal. Na prorrogação, Firmino fez 2 a 0, mas, pouco depois, Llorente arriscou da intermediária e marcou. O espanhol conseguiu outro gol e Morata fechou o placar com vitória por 3 a 2 do time de Simeone.

A Espanha é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com um total de 16.353 mortes causadas pela covid-19. O número de mortos por dia no país vem caindo, felizmente.