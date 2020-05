Lloris compra um cachorro avaliado em R$ 100 mil para proteger sua casa

O goleiro Hugo Lloris, que defende as camisas do Tottenham e da seleção francesa, comprou um cachorro, da raça pastor alemão, para proteger sua casa de possíveis assaltos. O animal, oriundo de um canil especializado em adestramento militar, custou cerca de 17 mil euros (R$ 100 mil), de acordo com o jornal espanhol “As”.

A mulher do goleiro, Marine Lloris, publicou uma foto do cão de guarda em suas redes sociais, na última semana. Na ocasião, o animal aparece em frente a filha mais velha do casal. A compra do cachorro foi realizada em meio a uma crescente onda de assaltos a casas de jogadores, na Europa, que se estende desde o final de 2018.

Lloris chegou ao Tottenham em 2012. Nesta temporada, sob os comandos de José Mourinho, Lloris foi vazado 30 vezes em 18 partidas. A maioria dos gols foram concedidos no Campeonato Inglês, que está suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), desde março. Os Spurs se encontram na oitava colocação, com 41 pontos acumulados, em 29 partidas.

Em outubro de 2019, o goleiro sofreu um deslocamento do cotovelo durante um confronto contra o Brighton. Apesar de não ter realizado cirurgia, Lloris sofreu uma série de lesões nos ligamentos, o que lhe tirou do restante da temporada naquele ano.