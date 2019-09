Loco Abreu vai apresentar 'Topa ou não topa?' em TV uruguaia

Depois de fazer sucesso nos gramados vestindo a camisa da seleção uruguaia, se tornar ídolo no Botafogo e passar por 26 clubes de futebol, Sebastián Abreu, mais conhecido como Loco Abreu, agora terá o seu próprio programa. O jogador vai apresentar o "Topa ou não topa?" em uma TV do Uruguai.

Na versão uruguaia o programa se chama "Trato Hecho" e será divulgado pela emissora Teledoce. No Brasil, ficou popular uma versão exibida no SBT com a apresentação de Silvio Santos. Os convidados da atração concorrem ao prêmio de até 1 milhão de pesos uruguaios, cerca de R$ 208 mil.

Essa não será a primeira vez que o jogador do Boston River (URU) enfrenta as câmeras. Em 2014, o atacante participou da equipe de comentaristas da Copa do Mundo na ESPN Brasil.

De acordo com o Uol, o programa uruguaio ainda será gravado. Para o jogador, a atração é "um pouco complicada". Mas ele vai procurar ajudar os participantes a conquistar o prêmio máximo.

Em 2018, Loco Abreu entrou oficialmente no Guinness Book, o livro mundial dos recordes. Isso porque o atacante uruguaio de 42 anos se tornou o jogador que mais defendeu clubes na carreira: são 26 no total.