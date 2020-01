Luanel Messi? Torcida do Corinthians se empolga com estreia do atacante

O Corinthians estreou na temporada 2020 nesta quarta-feira, contra o New York City, no estádio do Orlando City, no jogo de abertura da Florida Cup. O destaque do jogo foi o recém-contratado Luan. O camisa 7 marcou dois gols, sendo um deles de falta.

Com apenas dez minutos de jogo Luan cobrou uma falta por cima da barreira e acertou no canto direito do goleiro, abrindo o placar para o Corinthians. A equipe alvinegra não marcava um gol de falta há 518 dias. O último foi de Jadson, no dia 15 de agosto de 2018, contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil.

O segundo gol de Luan aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa. Na entrada da grande área, o jogador deu um belo corte em Haak e bateu no canto direito do goleiro. Os gols levaram os corintianos à loucura nas redes sociais.

Contratado do Grêmio por cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) em dezembro, Luan foi apresentado nos Estados Unidos.

Confira a repercussão:

Quem precisa de Michael quando se tem Luanel Messi ? pic.twitter.com/E0tBivaRcZ — sara com s de sofredora do corinthians (@sccpzara) January 15, 2020

Quem é Luan Guilherme? Para o cego, Luan é a luz Para o faminto, Luan é o pão Para o sedento, Luan é a fonte Para o enfermo, Luan é a cura Para o prisioneiro, Luan é a liberdade Para o viajante, Luan é o caminho. pic.twitter.com/YZmPIwuut8 — ???????????????? (@thuanyyyyyyy) January 16, 2020

?? Eu ???? E ????? Minha ?????? Casa ?????? Servirmos ??????????? Ao ?????????? ?? Luan ??????????? Guilherme — tribbiani (@ilovatousx) January 16, 2020

em inglês: perfection em português: luan guilherme pic.twitter.com/SZQoMH9x5u — yasmin ???? (@karlasfalling) January 16, 2020

Dois gols de Luan Guilherme no primeiro tempo MICHAEL PRA QUE SE TEMOS LUANZINHO DO GRAU NO CORINTHIANS?? — Paola Dybala (@Paolafcost) January 16, 2020

Luan Guilherme, pq me ilude tanto? — raposo (@pamelaraposo5) January 16, 2020